Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne video konferansla seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne video konferans ile katıldı.

Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız."

G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir.

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır.

Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz." dedi.

AYRINTILAR GELECEK...