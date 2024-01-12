Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırıları düzenledi. İsrail de Gazze'deki kanlı saldırılarını sürdürüyor.

"Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler"

Erdoğan şunları söyledi:

Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi orantısız bir güç kullanımıdır. Bunu aynı şekilde İsrail de Filistin'de yapıyor.



İran, bütün bunların karşısında kendini nasıl koruyacağına bakıyor. İngiltere zaten ABD ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır.



Şu anda Kızıldeniz'i bunlar kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun, ister İngiltere olsun, onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor.



Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek ABD'ye gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz.