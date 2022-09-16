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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narendra Modi ile görüştü

    Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
    • 16.09.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 13:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narendra Modi ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'a gitti.

    Burada zirveye katılan Erdoğan, ardından ikili temaslarını sürdürdü.

    Modi ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeleri çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

    Basına kapalı görüşme

    AA'nın haberine göre, zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    Görüşmede, Türkiye-Hindistan ilişkilerinin yanı sıra son dönemdeki küresel gelişmelerin ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narendra Modi ile görüştü #1


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