Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, Biden ve Miçotakis ile de bir araya gelecek.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, bugün NATO karargahında bir araya geliyor.

Toplantı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelden NATO karargahına geçti.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in eşlik ettiği görüldü.

ERDOĞAN'IN NATO'DAKİ TEMASLARI

Burada NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya gelecek.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO karargahında ViDEO

SALGIN TEDBİRLERİ ALINDI

İngiltere'de 3-4 Aralık 2019'da yapılan son NATO Zirve toplantısından sonra ilk kez düzenlenen bu yoğun gündemli toplantı için 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi.

Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak.

Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı.

2 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALARMDA

Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.