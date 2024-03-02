Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yle görüştü: PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı Erdoğan, Barzani'yle görüşmesinde terör örgütü PKK ile ortak mücadele mesajı verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine de vurgu yaptı.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yapıldı.

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Erdoğan'dan Kalkınma Yolu Projesi'ne vurgu

Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine vurgu yaptı ve Türkiye olarak projeyi desteklediklerini söyledi.

PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı

Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.

"Türkiye ve Irak için sorun"

Bu arada Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun." dedi.

Hüseyin, Türkiye ve Irak hükümetleri olarak PKK konusunda iki bildiri hazırlamaya karar verdiklerini anlattı.

"PKK ile ilgili bir plan geliştirmeyi ümit ediyoruz"

Iraklı Bakan, şöyle devam etti: