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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi
- AA
- 19.12.2020 - 11:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa'da artan İslam düşmanlığına karşı duruşu Senegal'de geniş yankı uyandırdı.
Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti.
"MACRON'UN SÖZLERİNE KARŞI ÇIKTI"
STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu.
"CESURCA TEPKİ GÖSTERDİ"
Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.
Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde organizatörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunmuş, destek mesajları içeren pankartlar dikkati çekmişti.