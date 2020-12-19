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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi

    Batı Afrika ülkesindeki bir STK, Erdoğan'ın Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine karşı çıkmasına vurgu yaptı.
    • AA
    • 19.12.2020 - 11:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa'da artan İslam düşmanlığına karşı duruşu Senegal'de geniş yankı uyandırdı.

    Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti.

    "MACRON'UN SÖZLERİNE KARŞI ÇIKTI"

    STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu.

    "CESURCA TEPKİ GÖSTERDİ"

    Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal de yılın kişisi seçildi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.

    Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde organizatörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamalarında bulunmuş, destek mesajları içeren pankartlar dikkati çekmişti.

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