Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keir Starmer ile Gazze'yi görüştü

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Geçtiğimiz dakikalarda gerçekleştirilen telefon görüşmesinde 'Gazze meselesi' öne çıktı.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu dile getirdi.

ATEŞKES MÜZAKERELERİNİ DESTEKLEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini vurguladı.

STARMER'I FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA AÇIKLAMALARI NEDENİYLE TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koydu.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Starmer’ı da Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

İNGİLTERE'DEN "FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA" KARARI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Filistin'i devlet olarak tanıyacağız." açıklaması sonrası AB liderleri tek tek "Filistin" kararlarını açıklamaya başlamış, Fransa'nın ardından İngiltere'den de İsrail'i kızdıracak bir açıklama gelmişti.

Başkent Londra'daki Başkanlık Ofisi'nde basın açıklaması yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze’de bebekler ve çocukların açlıktan öldüğünü ve iki haftadır şahit olunan manzaraların hayatları boyunca unutamayacak şekilde insanların hafızalarına kazındığını ifade etmişti.

"İSRAİL SOMUT BİR ADIM ATMAZSA TANIYACAĞIZ"

Hedefin güven içindeki bir İsrail’in yanında egemen bir Filistin devletinin kurulması olduğunu kaydeden Starmer, şu ifadeleri kullanmıştı: