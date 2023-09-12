Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Libya halkının yanındadır

İHA

Libya'da kuvvetli yağışlar sonrası meydana gelen selde binlerce insan yaşamını yitirdi.



İçişleri Bakanlığından açıklanan verilere göre 2 bine yakın kişi ölürken, 7 bin kişi de kayboldu.



3 günlük yas ilan edilen bölgeye yardım için Türkiye seferber oldu.

AFAD ve sivil yardım kuruluşları selin zarar verdiği yerlere yardım gönderdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Libya halkının yanındayız' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı "geçmiş olsun" paylaşımı ile yardımlara ilişkin genel bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Libya’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır.



AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir.



Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır.



Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır.



AFAD’ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelimiz de saha çalışmalarına katılacaktır.



Geçmiş olsun Libya."