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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin lideriyle bayramlaştı

    Telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.
    • AA
    • 31.07.2020 - 15:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkenin lideriyle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülke liderlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.

    İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL KONULAR...

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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