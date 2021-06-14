İki liderin NATO Zirvesi öncesinde sohbet ettiği anlar, kameraya yansıdı.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta başladı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Liderler, karargahtaki fotoğraf çekiminin ardından NATO Zirvesi'nin yapılacağı toplantı salonuna geçti.

AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİLER

Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in salona gelerek toplantıyı başlatmasından önce ülke liderleri ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir süre konuştuğu görüldü. İki liderin neşeli anları, objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'dan ayaküstü sohbet ViDEO

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Erdoğan ve Biden, Zirve'nin ardından TSİ 18.00'de ikili görüşme kapsamında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanlığı döneminde Biden ile ilk yüz yüze resmi görüşmeyi gerçekleştirmiş olacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açılamada, ABD Başkanı Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiği belirtilmiş, görüşmenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağı kaydedilmişti.





AİLE FOTOĞRAFI

Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

NATO'YLA İLGİLİ VİDEO GÖSTERİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı.

Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı.

NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı ViDEO





