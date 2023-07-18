Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a yerli otomobil Togg'u hediye etti Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında iş birliği ve yatırım görüşmeleri için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine başlattığı ziyaretlerinin ilk durağında Suudi Arabistan'a giderek, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Veliah Prens'e Togg hediye etti Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.