Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a yerli otomobil Togg'u hediye etti

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine başlattığı ziyaretlerinin ilk durağında Suudi Arabistan'a giderek, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Veliah Prens'e Togg hediye etti
Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.