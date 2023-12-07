Haberler



Dünya



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le görüştü Erdoğan, Maximos Sarayı'nda Miçotakis ile bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı sıcak bir tokalaşmayla karşıladı.