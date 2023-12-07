Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
Erdoğan, buradaki temasları kapsamında, önce Yunanistan'dan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde resmi törenle karşılandı.
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi
Sakelaropulu ile görüşen Erdoğan, ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Maximos Sarayı'na geçti.
Miçotakis, burada Erdoğan'ı karşıladı. İki lider el sıkışırken, taraflar arasındaki sıcak diyalog kameraya yansıdı.
Miçotakis'ten sıcak karşılama
Gelişmeleri anbean aktaran Yunan basını, "Kiryakos Miçotakis, Sayın Erdoğan'ı sıcak bir tokalaşmayla karşıladı." diye yazdı.
İkili, daha sonra görüşmenin yapılacağı salona geçti.
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