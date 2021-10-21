Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye: Siz kimsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin, Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin, Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?" dedi.

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