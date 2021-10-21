Euro
10.8334
0.77%
Dolar
9.2888
0.84%
Altın
533.61
1.1%
Borsa
1.432
-0.06%
Bitcoin
611.900
2.37%
BTXN Coin
0.00
0.00%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye: Siz kimsiniz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin, Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
    • AA
    • 21.10.2021 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye: Siz kimsiniz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin, Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?" dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir