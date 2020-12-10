Erdoğan'ın şehitlikleri ziyaretine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev eşlik etti.

Askeri geçit törenine katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın merhum üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine gitti.

ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİLER

Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşlik etti.

İki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı.

TÖREN AZADLIK MEYDANI'NDA

Türk askelerinin de yer aldığı geçit töreni, Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilecek. İki lider, şehitlik ziyaretinin ardından törene katılmak üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Haydar Aliyev'in kabrine ziyaret ViDEO