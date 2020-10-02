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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile eşine geçmiş olsun mesajı

    Erdoğan, mesajında Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.10.2020 - 13:08
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 13:08
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile eşine geçmiş olsun mesajı

    Dünya liderleri, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a art arda mesajlar gönderdi.

    Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte karantinaya girdiklerini duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    ERDOĞAN, GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GÖNDERDİ

    Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı İngilizce mesajında "ABD Başkanı Donald Trump'a ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karantina dönemini sorunsuz atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını içtenlikle temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Trump ile eşine geçmiş olsun mesajı #1

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