Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingi Yunanistan'da yankılandı: Düşmanı denize döktük Erdoğan'ın seçim mitinginde verdiği mesaj, Yunan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda toplanan yoğun kalabalığa hitap etti.

Partisinin İzmir belediye başkan adaylarını tanıtan Erdoğan, "Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bir gün sarılacak yaralar İzmir." dedi.

Erdoğan, "Sana yakışmıyor karalar İzmir." ifadesini kullanarak, "Düşmanı denize dökerek sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir’in yaralarını sarmaya az kaldı. 20 gün." dedi.

Bu sözler, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan kamuoyundaki atmosfer haberlere yansıdı.

CNN: Düşmanın denize döküldüğü yer

CNN Yunanca servisi, İzmir'in "milli mücadelenin zafer yeri" olarak tanımlandığına dikkati çekerek, "düşmanın denize döküldüğüne" dair sözleri aktardı.

Erdoğan'ın, "bir asır önce düşmandan kurtulan Ege'nin incisi"nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Skai: İzmir kurtarıldı

Skai televizyonu, "İzmir kurtarıldı, düşmanı denize döktük" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Haberde, "Erdoğan, yine denizdeki düşmanlardan ve Ege'nin her yerinden duyulacak bir çığlıktan söz etti." ifadelerine yer verildi.

Proto Thema: Yunanlılara 'denize döktüğümüz düşman' dedi

Proto Thema, "Türk Cumhurbaşkanı, bir kez daha Yunanlılardan 'denize döktüğümüz düşman' diye söz etti." notunu paylaştı.

"Öyle bir ses verin ki Ege'nin her yerinde duyulsun"

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladığı aktarılarak konuşmadan bazı kesitlere dikkat çekildi:

Sadece ülkemizin değil, dünyanın nadide köşelerinden biri olan bu şehri, kadim tarihine ve potansiyeline yakışır bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.



İzmir'in 31 Mart'tan galip çıkmasını diliyoruz. Onun için buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin her yerinde duyulsun.

Pentapostagma: İzmir'de olmaktan mutlu

Erdoğan'ın İzmir'de bir kez daha halkla buluşmaktan mutluluk duyduğunu yazan Pentapostagma, söz konusu kentin Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından "Milli Mücadele’nin zafer şehri, milli iktisadın ilham şehri, Anadolu’nun bereket kapısı" şeklinde tanımlandığını bildirdi.

Haberde, İzmir'in "bir asır önce düşmandan kurtarıldığına" ilişkin konuşmaya yer verildi.

Yunanistan medyasından diğer birçok kuruluş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili sözlerini okurlarıyla paylaştı.

Erdoğan: Türkiye bir asır önce düşmandan kurtuldu ama...

İzmir mitinginde konuşan Erdoğan'ın, Yunan kamuoyunda yankılanan mesajları şu şekilde: