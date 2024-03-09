Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında barış zirvesi önerisi dünya basınında Erdoğan'ın Türkiye'de barış zirvesi düzenlemeyle ilgili teklifi geniş yankı uyandırdı. Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip olan Ankara'nın çabalarına dikkat çekildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky'yi ağırladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdüren ve tarafları daha önce çeşitli toplantılarda ağırlayan Türkiye, yeni bir öneride bulundu.

Erdoğan, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." dedi.

Reuters: Erdoğan'dan barış zirvesi teklifi

İngiltere merkezli Reuters, "Erdoğan, Zelensky ile görüştükten sonra Ukrayna-Rusya barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif etti." diye yazdı.

Türkiye'nin, savaşı sona erdirmek için Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilecek zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Türkiye her iki tarafla da düzenli olarak görüşüyor

NATO üyesi Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediği, ancak aynı zamanda Rusya ile samimi ilişkiler sürdürdüğü ve çatışmanın her iki tarafıyla da düzenli olarak görüştüğüne dikkat çekildi.

Al Jazeera: Erdoğan arabulucu olarak kendini gösteriyor

Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan, Zelensky'yi ağırlarken Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Haberde, "Erdoğan arabulucu olarak kendini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Erdoğan'ın, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söylediği, diğer taraftan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

France 24: Türkiye hazır

Fransa basınından France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine işaret ederek, "Türkiye, Ukrayna-Rusya barış zirvesi müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

Haberde, NATO üyesi ülke olan Türkiye'nin, hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkilerini dengelemeye çalıştığı notu paylaşıldı.

Erdoğan'ın, ortak basın toplantısındaki sözleri aktarıldı:

Başından beri müzakereler yoluyla savaşın sona ermesine elimizden geldiğince katkıda bulunduk.



Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız.

Ukrayna basınından Kyiv Independent ve Çin merkezli China Daily medya kuruluşları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış zirvesi önerisini okurlarına duyurdu.