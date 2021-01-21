Cumhuriyetçilerden Joe Biden'a birlikte çalışma sözü

ABD Başkanı Biden için Cumhuriyetçilerden uyumlu çalışma yönünde açıklamalar geldi. Bazıları ise yeni başkana temkinli yaklaşıyor.

ABD'de dün yemin ederek ülkesinin 46. başkanı olan Joe Biden, görevine başladı.

Önde gelen Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın açılış konuşmasındaki "birlik" çağrılarını memnuniyetle karşıladı; "Amerikan halkının yararına" birlikte çalışma sözü verdi.

Axios'un haberine göre, Demokratlar Senato'da ezici bir çoğunluğa sahip değil. Dolayısıyla Biden'ın, hayata geçirmek istediği yasalar için Cumhuriyetçilerle birlikte çalışması gerekecek.

CUMHURİYETÇİLERDEN BIDEN'A MESAJ

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Twitter hesabından Biden'ın yemin töreniyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Başkan Biden ve yardımcısı Harris'e tebrikler. Olabilecek her yerde birlikte çalışmayı ve gerektiğinde saygıyla farklılaşmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Senatör Pat Toomey, "Başkan Biden'ı ulusal birlik çağrısından ötürü takdir ediyorum. Başkanı, her iki taraftan Kongre üyeleriyle birlikte çalışarak, taahhüdünü yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Senatörler Susan Collins ve Mitt Romney de Biden'ın konuşmasının "çok güçlü ve elzem olduğunu" belirterek, ülkenin yeni Başkanı ile birlikte çalışma isteklerini dile getirdi.

MEKTUP YAZDILAR

Joe Biden'ın galibiyetinin Seçici Kurul onayını reddeden Meclis'in 17 yeni Cumhuriyetçi temsilcisi, başkanı bir mektup ile tebrik ederek, birlikte çalışma isteklerini aktardı.

BIDEN'A TEPKİ

Diğer Cumhuriyetçiler ise Biden'a şüpheyle yaklaşıyor. Onlardan biri olan eski New Jersey Valisi Chris Christie, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Konuşması ileriye dönüktü. Ancak yaptığı her idari işlem, daha önce olanları tersine çevirmekle ilgiliydi." diye konuştu.

Senatör John Barrasso, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkeyi birleştirmek önemli ama özellikle Keystone XL boru hattıyla ilgili olarak yaklaşan bazı idari emirlerden endişe duyuyor." görüşünü paylaştı.

Söz konusu boru hattının, Kanada petrol sahalarından ABD'deki rafinerilere günde 830 bin varil ham petrol taşıması bekleniyor.