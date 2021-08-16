Cumhuriyetçilerin, Joe Biden tatilde iddiası

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesiyle Amerika'da da siyaset ısındı. Tatilde olması nedeniyle Cumhuriyetçilerin hedefi olan Başkan Joe Biden, eleştirilere fotoğrafla yanıt verdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban'ın ardından Avrupa Birliği'nde olağanüstü toplantı kararı alınırken ABD Başkanı Joe Biden, sessizliğe büründüğü gerekçesiyle Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.

Biden, geçtiğimiz hafta eşi Jill Biden ile birlikte Delaware'den ABD başkanlarının tatil noktası olarak bilinen Camp David'e gitmek üzere Marine One helikopterine binerken görüntülendi.

BIDEN, CUMHURİYETÇİLERİN HEDEFİNDE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın istifasını isterken, Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Taliban'ın Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama yapılmamasını eleştirdi. Böyle bir dönemde liderlik eksikliğinin "utanç verici" olduğu belirtildi.

"BİZ KRİZDEYİZ, SEN NEDEN TATİLDESİN" SORUSU

Jim Jordan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika krizde. Afganistan kaos yaşıyor. Joe Biden neden tatilde?" sorusunu yöneltti. Fox News televizyonuna da konuşan Jordan, "Yönetim, neden tek bir soru bile almıyor? Bunun adı utanç." ifadesini kullandı.

"BIDEN SAKLANIYOR"

"Joe Biden niçin saklanıyor?" diye soran Senatör Tom Cotton da ABD Başkanı'nın bir an önce ulusa seslenmesi ve Afganistan'daki "felaket durumuyla" ilgili açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin Başkan Biden'a tepkisinin yoğunlaştığı bir dönemde Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Beyaz Saray'ın Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, görüşme halinde olduğu görülen Joe Biden'ın fotoğrafına yer verildi.

"Bu sabah, Başkan (Joe Biden) ve Başkan Yardımcısı (Kamala Harris), Afganistan'daki sivil personelimizin çekilmesiyle ilgili gelişmeleri öğrenmek için ulusal güvenlik ekipleri ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi." denildi.

Görüşmede, Afgan müttefiklerin de aralarında bulunduğu kişilerin tahliyeleri ve Kabil'deki güvenlik durumunun ele alındığı kaydedildi.

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