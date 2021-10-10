'Çuvalcı general' ABD'li komutan Odierno kanserden öldü

Irak savaşının kilit isimlerinden olan ve Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirten ABD'li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno, 67 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

Türkiye ile ABD arasında tarihin en derin gerilimlerinden birine yol açan çuval krizinin komutanlarından eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno öldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden Raymond Odierno, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

"ÇUVALCI GENERAL" OLARAK TANINDI

2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınıyordu.

IRAKLILARA KABUS YAŞATAN ABD'Lİ KOMUTAN

Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno, evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Gureyb Cezaevi'ne atan 4. Piyade Tümeni'ne de komuta etti.

EBU GUREYB İŞKENCECİSİ

Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti.

SADDAM İÇİN "SIÇAN GİBİ YAKALANDI" DEMİŞTİ

Odierno, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yakalandığında "Direnemeyeceği bir çukurun dibindeydi. Sıçan gibi yakalandı." sözlerini kullanmıştı.