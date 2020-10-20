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    Dağlık Karabağ'da ezan sesini duyan asker

    Dağlık Karabağ'da ezan sesini duyan asker

    Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Fuzuli şehrinde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 07:44
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    Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor.

    27 YIL SONRA BİR İLK

    Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan Fuzuli şehrinde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

    Tarihi anlar orada bulunan askerler tarafından kayda alındı.

    KÖYÜN ADRESİ BELİRTİLMEDİ

    Ezan okunan yerin adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi. Görüntülerde bir askerin, "Maşallah, maşallah" diyerek ezan sesinin sevincini yaşadığı gözlendi.

    Dağlık Karabağ'da ezan sesini duyan asker: Maşallah İZLE

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