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Dağlık Karabağ'da ezan sesini duyan asker
Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Fuzuli şehrinde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.
- DHA
- 20.10.2020 - 07:44
Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor.
27 YIL SONRA BİR İLK
Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan Fuzuli şehrinde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.
Tarihi anlar orada bulunan askerler tarafından kayda alındı.
KÖYÜN ADRESİ BELİRTİLMEDİ
Ezan okunan yerin adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi. Görüntülerde bir askerin, "Maşallah, maşallah" diyerek ezan sesinin sevincini yaşadığı gözlendi.