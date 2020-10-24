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    Dağlık Karabağ'da kurtarılan şehirlerin tabelaları hazırlandı

    Dağlık Karabağ'da kurtarılan şehirlerin tabelaları hazırlandı

    Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardığı şehirlerin tabelalarını hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 06:13
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    Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesşnde, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları bir bir geri alıyor. Yıllardır işgal altında bulunan bölgede operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusu, gittiği yerlere barış ve huzur götürüyor.

    Ermenistan ordusuna göz açtırmayan Azerbaycan, Türk SİHA'larıyla bölgede ilerleyişine devam ediyor.

    TABELALAR HAZIRLANDI

    Kurtarığı şehirleri tek tek açıklayan Azerbaycan, şehirlerin tabelalarını da hazırladı.

    Geçtiğimiz haftalarda kurtarılan Hankendi ve Ağdam tabelaları işgalden kurtarılan topraklarda kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

    Dağlık Karabağ da kurtarılan şehirlerin tabelaları hazırlandı #1

    TEÇHİZATLARIN VURULMA ANI

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında işgal ettiği toprakları bir bir kaybederken, teçhizatlarını alamadan kaçıyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde bulunan Ermenistan ordu birliklerini ve askeri teçhizatlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.

    Azerbaycan, imha ettiği teçhizatların görüntüsünü yayınladı VİDEO

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