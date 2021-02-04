Dağlık Karabağ’daki ikinci en büyük altın madeni

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin ikinci en büyük altın madeni olan kritik önemdeki Vejnali madeni görüntülendi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi, çeşitli yer altı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin bir bölge olarak biliniyor.

Zengilan bölgesindeki Vejnali köyünde bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin ikinci en büyük altın madeni, ilin hemen kuzeydoğusunda Ermenistan’a çok yakın bir yerde bulunuyor.

Ermenistan’ın saldırıları sonrasında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusunun hızla işgal altındaki topraklara doğru yönelmesiyle, bölgede faaliyet gösteren şirketler tüm çalışmaları durdurarak madeni boşalttı.

2 BİN 169 TON ALTIN REZERVİ VAR

Vejnali köyünde bulunan Vejnali altın yatağında yapılan araştırmalara göre 183 bin ton cevher, 2 bin 169 ton altın ve diğer değerli madenler bulunuyor.

Bu maden uzun yıllardır yasa dışı yollarla İsviçre kayıtlı Vallex Group tarafından işletiliyordu. Şirketin Azerbaycan topraklarına yasa dışı yollarla girdiği ve 301 milyon manat haksız kazanç elde ettiği belirtilmişti.



Özellikle Kelbecer ve Zengilan bölgelerinde Sovyet döneminde belirlenmiş altın yatakları var.