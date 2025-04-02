Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland'de: ABD, Grönland'ı alamayacak

İHA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkça gündeme getirdiği Grönland'ı ilhak etme ve satın alma taleplerinin ardından, adanın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyaret etti.

"ABD, GRÖNLAND'I ALAMAZ"

Başkent Nuuk’a ulaştığında yaptığı açıklamada, Grönland’ın Danimarka'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Frederiksen, “ABD Grönland'ı alamaz, Grönland Grönlandlılarındır” ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka'da eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti ve “Dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik meseleleri tartışmalıyız. Bu zorlu dönemde birlikte hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise, Frederiksen'in ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, “Danimarka, Grönland için en yakın ve güçlü ortaktır” dedi.

TRUMP, "GRÖNLAND'I KESİNLİKLE ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Grönland’ı ilhak etme niyetinin ciddi olduğunu belirtmiş ve “Grönland'ı alacağız. Evet, kesinlikle” demişti. Ayrıca, 28 Mart’ta ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Grönland’ın kuzeyindeki bir askeri üssü ziyaret ederek Danimarka'yı adayı yeterince koruyamamakla eleştirmiş ve ABD'nin adayı daha iyi savunabileceğini öne sürmüştü.