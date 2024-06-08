Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darbedildi.

İHA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı.

Danimarka polisi, şüphelinin nasıl saldırdığı veya darbedilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.

Frederiksen şok geçirdi

Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından Frederiksen'in şok geçirdiğini bildirdi.

AB yetkilileri saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirerek destek mesajları paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)