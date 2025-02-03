Danimarka Başbakanı Fredriksen'den Grönland açıklaması

İHA

Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen, gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Grönland'i satın almak istediği yönündeki açıklamalarına değinen Fredriksen, şunları söyledi:

"GRÖNLAND DANİMARKA'NIN PARÇASI, SATILIK DEĞİL"

Grönland bugün Danimarka'nın bir parçasıdır. Bizim topraklarımızın bir parçasıdır ve satılık değildir.

"EĞER MESELE BÖLGEMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMAKSA BİR YOL BULABİLİRİZ"

Fredriksen, güvenlik ve savunma söz konusu olduğunda Arktik bölgesinin giderek daha önemli hale geldiği yönündeki ABD görüşüne katıldığını belirterek, "Eğer mesele bizim bölgemizi güvence altına almaksa, ileriye dönük bir yol bulabiliriz" dedi.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

ABD’nin eski başkanı ve 20 Ocak’ta yeniden göreve başlayan Donald Trump, Grönland’a olan ilgisini bir kez daha gündeme taşıdı.

23 Aralık 2024’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ada’nın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunarak bunun "mutlak bir zorunluluk" olduğunu ileri sürdü.

Trump, Ada’da yaşayan yaklaşık 57 bin kişinin ABD’ye katılmaya istekli olduğunu iddia ederken, daha önce de sıkça dile getirdiği Panama Kanalı’nın geri alınması konusunu yeniden gündeme getirdi.

Trump, "Çin, Panama Kanalı’nı işletiyor. Biz onu Çin’e vermedik, Panama’ya vermiştik ve geri alıyoruz." diyerek bu konuda da tartışmaları alevlendirdi.

Grönland ve Panama Kanalı konusundaki açıklamalar, hem Danimarka hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ABD'nin bu iddiaları nasıl şekillendireceği merak konusu oldu.