Danimarka Başbakanı: Tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlayacağız Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaş nedeniyle tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya destek amacıyla bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

AA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7. Ukrayna Öğle Yemeği'nde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik"

Ukrayna'nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen, "Danimarka tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var"

Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek, "Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var." diye konuştu.

Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen, Ukrayna'ya yardımların "hızlanması ve artırılması" gerektiğini vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)