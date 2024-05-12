Danimarka Kralı Frederik, balkonundan Filistin bayrağı salladı Danimarka Kralı Frederik X, Filistin için eylem yapan vatandaşlarına destek olmak amacıyla balkondan Filistin bayrağı salladı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'de kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldüren İsrail'e ise tepkiler büyüyor.

Dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek olmak için eylem yapanlara ise bu defa Danimarka Kralı Frederik dahil oldu.

Danimarka Kralı Frederik X, ülkesinde Filistin için düzenlenen eyleme destek vererek dikkatleri üzerine çekti.

Kalabalığa destek oldu, Filistin bayrağı salladı

Kral, Kopenhag Sarayı'nın balkonundan çıkan kalabalığa katılarak Filistin bayrağını salladı.Kral Frederik'in bu hareketi, Filistin'e olan destek ve duyarlılık mesajı olarak yorumlandı.

Memnuniyetle karşılandı

Eylemde toplanan vatandaşlar, Kral'ın bu davranışını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde yapılan bu hareket, uluslararası camiada da yankı uyandırdı.