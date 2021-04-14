Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma izinlerini iptal ediyor

Kopenhag yönetimi, Suriye'de artık iç savaşın bittiğini ve bu ülkenin geri dönüş için güvenli olduğunu belirtti. Suriyeli mültecilerin oturma izinleri iptal edilmeye başlandı.

"Sıfır sığınmacı" tutumunu sürdüren Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma izinlerini iptal etmeye başladı.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Suriye'de bazı yerlerde çatışmaların devam etmesine rağmen durumun farklı olduğunu savundu.

"SURİYE'YE DÖNÜŞ GÜVENLİ"

Kofod, Esad rejiminin yönetimindeki başkent Şam dahil bazı yerleri "geri dönüş için güvenli bölge" olarak gördüklerini söyledi.

Danimarka'da son dönemde 94 Suriyeli sığınmacının geçici oturma izinlerinin iptal edildiği belirtiliyor.

DÖNÜŞE İKNA ETMEK İÇİN PARA YARDIMI

Kopenhag yönetimi, ülkedeki Suriyeli sığınmacılara geri dönmeleri konusunda ikna etmek için 16 bin ile 32 bin dolar arasında para teklif ediyor.

Danimarka Dışişleri Bakanı Kofod, Suriye'ye kendi isteğiyle dönecek sığınmacıların zorla sınırdışı edilmeyeceğini ve söz konusu kişilerin mali destekten yaralanacağını belirtti.

BM'DEN DANİMARKA'NIN KARARINA TEPKİ

Danimarkalı bakan, Suriyeli mültecilere yönelik tutumlarını "Geri dönenler Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olu ve Esad'ın iktidardan gitmesine yol açar." şeklindeki ifadesiyle savundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriyeli sığınmacıların geçici oturma izinlerinin iptaline tepki gösterdi. Danimarka'nın kararından endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye'nin bazı bölgelerinde güvenlik alanında yapılan son iyileştirmelerin, herhangi bir mülteci grubu için uluslararası korumaya son vermeyi haklı gösterecek kadar temel, istikrarlı veya dayanıklı olduğunu düşünmüyoruz." denildi

"DANİMARKA, SIĞINMACILARI KORKUTUYOR"

Uluslararası Af Örgütü de kararın "endişe verici gelişme" olduğunu bildirdi.

Af Örgütü'nün Danimarka'daki danışmanlarından Lisa Blinkenberg, "Danimarka, ülkede sığınmacı istemediğine dair sinyaller göndermeye ve burada bulunanları, güvende olmasalar bile kendi ülkelerine dönmeleri için korkutmaya devam ediyor." dedi.

"AVRUPA'DA EN KÖTÜ YER"

Göç konularıyla ilgili avukat Niels-Erik Hansen ise AFP'ye yaptığı açıklamada, Danimarka'yı "Avrupa'da başka hiçbir ülke böyle bir politika benimsemedi. Danimarka, Avrupa'da en kötü yer." diye konuştu.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Danimarka hükümeti, tepkilere rağmen geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Suriyeli mültecilere ikamet izinlerinin geçici olduğunu ve koruma ihtiyacı ortadan kalkarsa iznin iptal edilebileceğini açıkladıklarını belirten Göçmen ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye, "Hükümetin politikası işliyor ve geri adım atmayacağım, bu olmayacak." ifadesini kullandı.