Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
324.761
-0.38%
BTXN Coin
6.88
-2.27%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı

    Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.
    • 03.07.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 21:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Danimarka’da AVM’de silah saldırı

    Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM’de silah saldırı düzenledi.

    Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM’yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

    Ölü ve yaralı sayısı hakkında net bilgi yok

    Polis tarafından yapılan açıklamada, silah saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu aktarılarak, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı

    1 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın aktardığına göre polis ayrıca, 1 kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını ifade ederek, AVM’de bulunanlardan yerlerinde durmalarını ve polis yardımını beklemelerini tavsiye etti.

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı #1

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı #2

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı #3

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı #4

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı #5

    Danimarka’da AVM’de silah saldırı #6


    İlginizi Çekebilir

    Milli Saraylar'a bağlı müzelerde ziyaretçi sayısında artış
    Kültür Sanat

    Milli Saraylar'a bağlı müzelerde ziyaretçi sayısında artış

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar
    Gündem

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir