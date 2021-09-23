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    Danimarka’da, Grindadrap Festivali’nde yunus ve balina katliamı

    Faroe Adaları’nda 1500’lü yıllardan bu yana düzenlenen Grindadrap Festivali’nde 1.428’den fazla yunus balığı ve balina öldürüldü. Yapılan katliam, büyük tepki topladı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 17:22
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    Danimarka’da, Grindadrap Festivali’nde yunus ve balina katliamı

    Danimarka'ya bağlı olan özerk statüdeki Faroe Adaları'nda, Grindadrap adlı kanlı festival gündemden düşmüyor…

    Her yıl düzenlenen festival, yüzlerce yunus balığı ve balinanın ölümü ile sonuçlanıyor.

    14 Eylül tarihinde festival kapsamında öldürülen 1.428 balina ve yunus balıklarına yönelik tepkiler henüz etkisini yitirmemişken, balıkların katledildiği yerden sadece 10 kilometre uzaklıktaki Kollafjordur köyünde 53 yunus daha öldürüldü.

    ÖLÜ BALIKLAR NAKLİYE KONTEYNERLERİNE DİZİLDİ

    Kollafjordur açıklarında öldürülen yunuslar, bir limandaki nakliye konteynerlerinin bulunduğu bölgeye dizildi.

    GELENEĞİN BAŞLADIĞI ZAMANDAN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

    Başta çevreci gruplar olmak üzere uluslararası kamuoyundan da tepkileri üzerine çeken Grindadrap Festivali, 1500'lü yıllardan bu yana yunus ve balina avlama geleneğini içeriyor.

    Bu yıl öldürülen 1.428 balina ve yunus sayısının, geleneğin başladığı zamandan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

    Danimarka’da, Grindadrap Festivali’nde yunus ve balina katliamı VİDEO

    Danimarka’da, Grindadrap Festivali’nde yunus ve balina katliamı #1

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