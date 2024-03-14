Danimarka'da gündem kadınların zorunlu askerliği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediklerini söyledi.

AA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, başkent Kopenhag'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitlik" istediğini dile getiren Frederiksen, "Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kadınlar da zorunlu askerlik yapacak

Frederiksen, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip, hizmet süresini 4 aydan 11 aya çıkararak askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Rusya, Danimarka için bir tehdit oluşturmuyor

Savunma Bakanı Poulsen ise Avrupa'daki güvenlik politikası durumunun giderek daha ciddi hale geldiğini ve bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kadınları da içeren daha geniş bir asker alımına ihtiyaç olduğunu, bunun "daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma" yaratacağını ifade eden Poulsen, bu sistemin yürürlüğe girebilmesi için yasa değişikliğine gerek duyulduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Rasmussen, Rusya'nın Danimarka için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Ancak kendimizi bunu gelip yapabilecekleri bir pozisyona da sokmayacağız." ifadesini kullandı.

Hükümet, temel eğitim gören asker sayısını 5 bine tamamlamak istiyor

AP'ye göre resmi rakamlar, Danimarka'da şu anda temel eğitim gören 4 bin 700 askere ek olarak 9 bin profesyonel askerin bulunduğunu gösterirken hükümet, temel eğitim gören asker sayısını 300 artırarak 5 bine tamamlamak istiyor.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)