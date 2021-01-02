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    Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

    2021 yılının ilk gününde gerçekleştirilen kontrollerde çiftlikteki hayvanlarda H5N8 virüsü tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.01.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 09:11
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    Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

    Danimarka'da koronavirüs salgınının ardından şimdi de kuş gribi alarmı verildi.

    Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesi'nin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

    KÜMES HAYVANLARINDA H5N8 VİRÜSÜNE RASTLANDI

    Gıda ve Kontrol İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

    9 BİN HAYVAN İTLAF EDİLECEK

    Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

    Danimarka da kuş gribi nedeniyle 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek #1

    DANİMARKA'DAN YUMURTA İTHALATINI DURDURAN ÜLKELER

    Danimarka’da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur’un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin paylaştığı son verilere göre, Danimarka'da şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 165 bin 930 vaka ve bin 322 ölüm yaşandı.

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