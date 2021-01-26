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    Danimarka’da Mette Frederiksen’in maketini yakan 3 kişiye tutuklama

    Koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan 3 kişi tutuklandı.
    • REUTERS
    • 26.01.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 09:06
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    Danimarka’da Mette Frederiksen’in maketini yakan 3 kişiye tutuklama

    Danimarka'da 23 Ocak'ta koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan 3 kişi, Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.

    19 ŞUBAT’A KADAR TUTUKLA KALACAKLAR

    Devlet yayıncısı DR’nin internet sitesinde yer alan habere göre, 30, 32 ve 34 yaşlarındaki zanlılar, 'devlet büyüklerine karşı suç işleme' suçlamasıyla yargılanacak.

    Zanlılar, Başbakan'a karşı ciddi tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 19 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

    Danimarka’da Mette Frederiksen’in maketini yakan 3 kişiye tutuklama #1

    BAŞBAKAN’IN MAKETİ SOKAK LAMBASINA ASILDI

    Ülkede son haftalarda düzenlenen koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriler şiddetli geçiyor. 9 Ocak’ta Kopenhag ve Aalborg’daki gösterilerde 23 kişi gözaltına alınmıştı.

    23 Ocak’taki gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’i temsil eden ve sokak lambası direğine asılan bir maketin boynuna, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine vizonların itlaf edilmesine atıfta bulunularak 'o da itlaf edilmeli ve edilecek' yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.

    Danimarka’da Mette Frederiksen’in maketini yakan 3 kişiye tutuklama #2

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