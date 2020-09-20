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    Danimarka'da skandal çocuk programı

    Danimarka'da bir çocuk kanalındaki 'Ultra Strips Down' adlı programda, yetişkinler çocukların önünde soyundu.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 15:37
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    Danimarka'da skandal çocuk programı

    Danimarka'da bir çocuk kanalındaki Ultra Strips Down adlı, çocukların da izleyici olarak katıldığı programda, "kusursuz vücut" konusu ele alındı.

    ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE SOYUNDULAR

    Cinsel organlardaki kusursuzluğun konuşulduğu bölümde 5 yetişkin kadın ve erkek stüdyoda çocukların önünde soyundu.

    Yetişkinlerin soyunmasının ardından rogramın sunucusu, çocuklardan genital bölgeler de dahil çıplak yetişkinlere soru sormalarını istedi.

    Programın yayınlanmasının ardından ülkede tartışmalar alevlendi.

    Birçok Danimarkalı, programda yaşananları onaylamazken, o yaşlardaki çocukların seçilen konu hakkında konuşmasının uygun olmadığını söyledi.

    Danimarka da skandal çocuk programı #1

    "ÇOCUKLARI YOZLAŞTIRIYOR"

    Konu hakkında açıklama yapan Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Peter Skaarup da programın çocukları yozlaştırdığını belirterek "Çocukların bu yaşta erkeklerin ve kadınların cinsel organları hakkında konuşmaları için çok erken" dedi.

    Programın yapımcıları ise programı çocuklara eğitim vermek amacıyla çektiklerini savundu.

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