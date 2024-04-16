Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, 17. yüzyıldan kalma bir binada yangın çıktı.
Alevler, eski menkul kıymetler borsa binası "Borsen"i kısa sürede sardı. Yangın anı, çevredekiler tarafından kaydedildi.
Parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yakınlarındaki tarihi menkul kıymetler borsa binasındaki yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kule ucunda çökme oldu
Yangında, 17. yüzyılda inşa edilen binanın yaklaşık 56 metre yükseklikteki kule ucu çöktü.
Polis ekipleri, halka açık olmayan ancak zaman zaman gala yemekleri ve konferans gibi etkinliklerin düzenlendiği binanın bulunduğu sokağı kapattı.
Tarihi binada yangın
Çevrede güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler, tarihi binanın yanı sıra parlamento da dahil etraftaki binalarda bulunanları tahliye etti.
Yangında yaralanan olmadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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