Danimarka'nın hedefi sıfır sığınmacı

Danimarka Başbakanı Frederiksen, ülkede sığınmacı başvurularını sıfıra çekmek istediklerini söyleyerek, "Sosyal uyumumuz tehdit altında." dedi.

Avrupa'da mültecilere karşı en sert tutum sergileyen ülkelerden biri olan Danimarka'da Başbakan Mette Frederiksen, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Frederiksen, sığınma başvurularını sıfıra indirmek istediğini, amacının Danimarka'nın hiçbir mülteciye sığınma hakkı vermemesi olduğunu söyledi.

"SOSYAL UYUMUMUZ TEHDİT ALTINDA"

Ülkeye gelen sığınmacılara yönelik sert bir politika izleyen Frederiksen, "Ülkemize çok fazla mülteci gelmemesine özen göstermeliyiz, aksi takdirde sosyal uyumumuz olamazdı. Zaten tehdit altında.” dedi.

AVRUPA'DA KOTA SİSTEMİ

Avrupa'da göç krizinin zirvede olduğu yıllarda, 2015 yılında Danimarka'ya 21 bin 316 kişi iltica başvurusunda bulundu.

Danimarka, 2016 yılı itibarıyla BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne kota sistemiyle alması gereken yıllık 500 kadar mülteciyi de alamayacağını bildirdi.

2019'da yönetime gelen Frederiksen hükümeti, üç yıllık bir aradan sonra mültecileri BM'nin kota sistemi kapsamında kabul etmeye devam edeceğini açıkladı.

PARA VERİP ÜLKELERİNE GÖNDERİYORLAR

Danimarka’da göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerini özendirmek için de bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında Danimarka Göç Konseyi, mültecilere kişi başı 140 bin kron ödenerek (21 bin dolar), ülkelerine geri dönmesinin sağlandığını duyurdu.

Danimarka, 2019 yılının ilk 10 ayı içinde 438 göçmeni bu proje ile gönüllülük para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.

Konseye göre, geri dönüşü özendirme projesine eklenen para maddesi, göçmenlerin geri dönüşlerini önemli ölçüde hızlandırdı.