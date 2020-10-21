Darmanin: Marketlerdeki helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, katıldığı bir tv programında helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon İslam dinini hedef alan açıklamalar yapmıştı. Bu sefer de Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin İslamofobiyi tetikleyecek açıklamalarda bulundu.

"HELAL GIDA REYONLARINDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

BFMTV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Darmanin, Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu söyleyerek, 'marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması' gerektiğini ifade etti.

Darmanin, "Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor" dedi.

"HZ. MUHAMMED'E HAKARET İÇERİKLİ KARİKATÜRLER YAYIMLANABİLİR"

Bakan Darmanin, ülkede Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanabileceğini ve okuldaki derslerde gösterilebileceğini savundu.

Terör ve radikalleşmede sosyal medyanın önemli rol oynadığını belirten Darmanin, Fransa'da son 3 yılda camiler dahil 358 yerin kapatıldığı, 428 yabancının sınır dışı edildiğini söyledi.

Darmanin, ülkede yeniden saldırıların düzenlenebileceği uyarısında bulundu.