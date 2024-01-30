David Cameron: İngiltere, Filistin'i resmen tanıyabilir İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin Filistin devletini tanımayı düşündüğünü belirtti.

AA & Ensonhaber

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, başkent Londra'da konuştu. Cameron, Ortadoğu'da barışı teşvik etmek için Filistinlilere siyasi bir ufuk verilmesi gerektiğini söyledi.

"Filistin halkına iki devletli çözüm sunulmalı"

Cameron, İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıyacağı zamanı "Öne çekmeye hazır olduklarını" açıkladı.

Filistin halkına iki devletli çözüm yolunda "geri dönülemez ilerlemenin" gösterilmesi gerektiğini belirten Cameron,

Bunun gerçekleşmesi halinde, müttefiklerimizle birlikte Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere, Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız.

diye konuştu.

"İsrail, başarısız olduğunun farkına varmalı"

İngiliz bakan, son 30 yılın İsrail için bir başarısızlık hikayesi olduğunu da söyledi.. "Bu başarısızlık farkına varıldığında barış ve ilerleme sağlanacak." diye konuştu.