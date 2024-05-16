David Copperfield hakkında 16 kadından cinsel istismar suçlaması Dünyaca ünlü sihirbaz David Copperfield, 16 kadın tarafından cinsel istismar ile suçlandı. Kadınların bir kısmı Copperfield'ın ilişki öncesi kendilerine ilaç verdiğini söylerken diğerleri de sahnedeki performanslar sırasında sihirbazın kendilerine dokunduğunu belirtti.

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ABD’li ünlü sihirbaz David Copperfield, çok sayıda kadının taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

16 kadının cinsel istismar ve uygunsuz davranış ile suçladığı Copperfield'la ilgili iddialar 1980'li yıllardan 2014'e kadar uzanıyor.

16 kadın tacize uğradığını söyledi

The Guardian'ın haberine göre kadınlardan üçü sihirbazın cinsel ilişkiye girmeden önce kendilerine ilaç verdiğini iddia etti.

Kadınlar, ilaç dolayısıyla 'cinsel ilişkiye rızalarının olmadığını söylemeyecek durumda olduklarını' belirtti.

Kadınlardan dördü, sahnedeki canlı performanslar sırasında sihirbazın kendilerine el yordamıyla dokunduğunu veya cinsel anlamda kendisine dokunmalarını sağladığını iddia etti.

'Copperfield ile 15 yaşındayken tanıştım'

Kadınlardan birisi, Copperfield ile 1991 yılında 15 yaşındayken tanıştığını söyledi. Bu kadın, ünlü sihirbaz ile 18 yaşındayken rıza ile birlikte olduğunu belirtti.

Copperfield’ın avukatları, BBC’ye yaptığı açıklamada “Onu tanıyanlar, bu iddiaların David'in kimliğinin tam tersi olduğunu söyleyecektir” dedi.