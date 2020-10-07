Delta kasırgası Meksika'yı vurdu

Hızla ilerleyen kasırga, Meksika'yı alarma geçirdi. Yetkililer, halktan sokağa çıkmamalarını istedi.

'Kategori 4' seviyesindeki Delta Kasırgası, Meksika kıyılarını vurdu.

Saatteki hızı 177 kilometre olan Delta kasırgası, ülkenin Cancun ve Playa del Carmen tatil beldelerinin ortasında karaya çıktı.

Meksika'nın Quintana Roo eyaleti Valisi Carlos Joaquin, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin, hızı nispeten azalan ancak hala tehlike arz eden kasırgaya karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

SEL UYARISI

Kasırganın, Yucatan Yarımadası'na ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde yeniden Meksika Körfezi'nde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Yucatan'da kasırganın etkisiyle 2.5 ila 3.5 metre arasında tehlikeli dalgalar oluşacağı öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, Karayip Denizi'ndeki Cozumel Adası'na yaklaşık 220 kilometre mesafeden kuzeybatı yönünde ilerleyen Delta'nın beraberinde getirebileceği şiddetli yağışların iç kesimlerde ani sellere ve su seviyelerinin artmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

"SOKAĞA ÇIKMAYIN"

Quintana Roo'da yaşayan binlerce kişi ve turist, hükümetin tahsis ettiği barınaklarda fırtınanın dinmesini beklerken herkese "yerel saatle 19.00'dan sonra sokağa çıkmamaları" talimatı verildi.

Delta'nın Meksika Körfezi'ne doğru hareket etmeden önce Yucatan Yarımadası'nı vuracağı ve birkaç saat etkili olacağı tahmin ediliyor.