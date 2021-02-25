Denizli'de horoz sahibi bir kişi, horozunun öterken çektiği görüntülerini sosyal medyada yayınlayınca Japonya'da gündem olmuştu.

Uzun süre ötmeleri ile meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Denizli’de horoz sahibinin kayıt altına aldığı ilginç görüntüler kahkahaya boğmuştu.

15 SANİYE ÖTÜYOR

Uzun süre ötmek için büyük çaba gösteren horoz, bayılıp yere yıkılana kadar öttüğü görüntüler tüm dünya basınında yer aldı. Görüntülerde horoz, 15 saniyeye kadar ötüyor.

Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor.

Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntü saatler içinde binlerce beğeni toplamıştı.

Denizli horozunun ünü dünyaya ulaştı VİDEO

JAPONLAR ŞAŞIRDI

Tokyo ve Japonya’da haberlere konu olan Denizli horozu, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor”, “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, çokça beğeni aldı” şeklinde dünya basınında yer aldı.