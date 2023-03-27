Der Spiegel: Alman Leopard tankları Ukrayna'ya ulaştı

Rusya-Ukrayna savaşında 1 yıl geride kaldı.
Önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın doğusuna sıkışan çatışmaların şiddetlenmesi bekleniyor.
Bu kapsamda Batı'nın Ukrayna'ya desteği kapsamında taahhüt ettiği Leopard tanklarının teslimatları başladı.
Polonya'nın teslimatından sonra Almanya'nın da tankları teslim ettiği iddia edildi.
"18 tank teslim edildi"
Der Spiegel dergisi, hafta sonunda 18 tankın Almanya'dan yola çıkarılarak Ukrayna sınırında teslim edildiğini yazdı.
Leopard tanklarının Ukrayna'ya kapsamlı bir silah ve yedek parça paketiyle birlikte teslim edildiği aktarıldı.
Haberde, Leopard tanklarının dışında ayrıca 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracının da savaş bölgesine ulaştığı ifade edildi.
Alman hükümetinin güvenlik kaygıları nedeniyle silah sevkiyatının tam güzergahını gizli tuttuğuna yer verilen haberde, Alman ordusunun son iki ay içinde Ukraynalı askerleri hızlı bir eğitim programıyla eğittiği hatırlatıldı.