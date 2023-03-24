Devlet Bakanı Gulyas: Putin, Macaristan'a gelirse tutuklanmayacak Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı için verdiği karara ilişkin Vladimir Putin'in Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanmayacağını belirtti.

İHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçtiğimiz günlerde, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuş, UCM Başsavcısı Karim Khan da kararın ömür boyu geçerli olduğunu vurgulamıştı.

Macaristan'dan Putin açıklaması: Tutuklanmayacak

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü imzalamalarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanmayacağını kaydetti.

Tutuklamanın yasal bir zemine dayanmadığını belirten Gulyas, "Macaristan yasaları baz alındığında Rusya Devlet Başkanı'nı tutuklayamayız" dedi.