Dikkat çeken görüşme: İsrail Başbakanı Netanyahu ile CIA Direktörü Burns buluştu İsrail Başbakanlık Ofisi, CIA Direktörü'nü ağırladı. William Burns, Başbakan Netanyahu ile saldırıların düzenlendiği Refah'taki durumu ele aldı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Refah bölgesine saldırı başlattığı bir dönemde, CIA Direktörü William Burns ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüştü.

Refah, Gazze'nin kuzeyindeki yoğun İsrail bombardımanı sonrası, yüz binlerce Filistinliyi barındırıyor.

Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı Burns, Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu-Burns görüşmesi

Netanyahu ile Burns arasındaki görüşme, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşti.

Resmi makamlardan, Netanyahu-Burns görüşmesine ve ele alınan konulara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basını: Refah'ı konuştular

İsrail basını ise görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusuna kara saldırısı ve Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin ele alındığını aktardı.