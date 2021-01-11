Sosyal medyada beğeni almak için -15 dereceleri gören soğukta direk yalayan bir gencin dili, direğe yapıştı.

Çin'in Shandong eyaletindeki Zaozhuang kentinde, bir berber dükkanının önündeki trafik tabelasının direğini yalayan genç, talihsiz bir olay yaşadı.

Gencin dili bir süre sonra direğe yapışırken, imdadına ise çevrede bulunan bir kadın yetişti.

1 SAAT SONRA KURTARILDI

Yaklaşık bir saat boyunca gence müdahele kadın, direğe su döktü. Dakikalar içinde eriyen buzların ardından genç mahsur kalmaktan kurtuldu.

BEĞENİ UĞRUNA DİREK YALADI

İsmi açıklanmayan gencin, sosyal medyada beğeni toplamak için bu yola başvurduğu öğrenildi.

Direk yalayan Çinli gencin sonu kamerada VİDEO