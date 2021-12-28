Euro
13.2269
1.11%
Dolar
11.6679
1.02%
Altın
681.9360
1.14%
Borsa
1,886.56
-0.56%
Bitcoin
586.524
0.32%
BTXN Coin
37.95
3.09%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı

    Raşid, 3 yıl önceki rekorunu kırmak için bu kez dirseğini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 14:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı

    Pakistan'da yaşayan Muhammed Raşid, daha önce kafasıyla kafasıyla 1 dakikada 243 ceviz kırmıştı.

    Raşid, denemesiyle 2018 Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı.

    1 DAKİKADA 315 CEVİZİ KIRMAYI BAŞARDI

    Kendi rekorunu kırmak isteyen Raşid, bu kez 1 dakikada 315 ceviz kırmak için dirseğini kullandı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Pakistanlı, büyük bir çabuklukla belirlenen sürede cevizleri kırmayı başardı.

    PAKİSTANLI ADAMIN REKORU

    Yeni rekorunun ardından sevinç çığlıkları atan Raşid'in kırdığı cevizler görüntülendi.

    Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı ViDEO

    Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı #1

    Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı #2

    Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir