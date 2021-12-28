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- Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı
Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı
Raşid, 3 yıl önceki rekorunu kırmak için bu kez dirseğini kullandı.
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 14:53
Pakistan'da yaşayan Muhammed Raşid, daha önce kafasıyla kafasıyla 1 dakikada 243 ceviz kırmıştı.
Raşid, denemesiyle 2018 Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı.
1 DAKİKADA 315 CEVİZİ KIRMAYI BAŞARDI
Kendi rekorunu kırmak isteyen Raşid, bu kez 1 dakikada 315 ceviz kırmak için dirseğini kullandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Pakistanlı, büyük bir çabuklukla belirlenen sürede cevizleri kırmayı başardı.
PAKİSTANLI ADAMIN REKORU
Yeni rekorunun ardından sevinç çığlıkları atan Raşid'in kırdığı cevizler görüntülendi.
Dirseğiyle 315 cevizi 1 dakikada kıran Pakistanlı ViDEO