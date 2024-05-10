Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ülkenin lideriyle bir araya geldi. Gazze'de kalıcı ateşkes konusunu ele aldılar.

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AA & Ensonhaber

Ankara'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne iki günlük kritik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye gitti.

Fidan'ın BAE ziyareti

Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." demişti.

Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı belirtiliyor. Tarafların, özellikle İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları ve ateşkes üzerinde durduğu kaydedildi.

BAE'li mevkidaşıyla görüştü

Hakan Fidan ayrıca, ziyaretinin ilk gününde BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesini, Gazze'de ateşkesin sağlanması için atılacak adımlar oluşturdu.

İki ülke ilişkilerinde gelinen nokta ile ilgili değerlendirmeler de masadaydı.