Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çin temasları Bakan Fidan, Pekin'de birçok görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın daveti üzerine yapıldı.

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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Fidan'ın resmi ziyareti, Çinli mevkidaşı Vang Yi'nin daveti üzerine gerçekleştirildi.



Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve ÇKP Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çen Vençing ile bir araya geldi.

Türkiye-Çin ilişkilerini değerlendirdi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamaya yer verildi.

Öte yandan Fidan, Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)