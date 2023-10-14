Dışişleri Bakanı Fidan'ın Mısır temasları: Alman mevkidaşı Baerbock'la Gazze'yi görüştü Bakan Fidan, Annalena Baerbock ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü. Fidan, insani yardımlara ve tahliyelere ilişkin Türkiye'nin duruşunu mevkidaşına aktardı.

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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da yoğun temaslarına başladı.

Bakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la bir araya geldi.

Fidan-Baerbock görüşmesinde İsrail’in Gazze’ye saldırıları ele alındı.

Alman Bakan'la Gazze'yi konuştu

Ayrıca Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler de görüşmenin ana gündem maddeleri arasındaydı.

Diplomatik kaynaklara göre, ikili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu masaya yatırdı.

Sisi ve Şukri ile görüşecek

Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Mısır temaslarında gündemdeki başlıklar

Görüşmelerde Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı bilgisi paylaşıldı

Öte yandan, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)