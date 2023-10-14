Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da yoğun temaslarına başladı.
Bakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la bir araya geldi.
Fidan-Baerbock görüşmesinde İsrail’in Gazze’ye saldırıları ele alındı.
Alman Bakan'la Gazze'yi konuştu
Ayrıca Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler de görüşmenin ana gündem maddeleri arasındaydı.
Diplomatik kaynaklara göre, ikili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu masaya yatırdı.
Sisi ve Şukri ile görüşecek
Bakan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Mısır temaslarında gündemdeki başlıklar
Görüşmelerde Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı bilgisi paylaşıldı
Öte yandan, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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